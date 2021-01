"Fermiamo la vendita della nostra storia", assemblea pubblica a Porto Venere

Golfo dei Poeti - "Fermiamo la vendita della nostra storia". E' questo il titolo dell'assemblea pubblica organizzata dalla consigliera comunale di Porto Venere, Francesca Sacconi, per proseguire nel cammino di critica della decisione del Comune di inserire un tratto di Via Colonna nel piano delle alienazioni in seguito alla richiesta avanzata dalla nuova proprietà della Locanda San Pietro.



L'incontro si svolgerà venerdì 22 gennaio alle 16.30 presso la sala parrocchiale "Tonino Frumento" di Porto Venere. La riunione, alla quale interverranno alcuni cittadini di Porto Venere, si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio.