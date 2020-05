"Facciamo incontrare i bambini, dopo due mesi è l'ora di socializzare"

Golfo dei Poeti - A Lerici si lavora restituire una dimensione di maggiore normalità ai più piccoli, anche a seguito delle esortazioni arrivare in questi giorni dalla cittadinanza. “Stiamo predisponendo dei servizi per ripristinare la socialità tra bambini – ha spiegato il sindaco Leonardo Paoletti -, del resto, dopo due mesi di quarantena, è giusto che i più piccoli comincino a rivedersi. Questo naturalmente nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale”. L'idea dell'amministrazione “non consiste in un babysitteraggio - ancora il primo cittadino -, ma si tratterà di iniziative per la ripresa della socializzazione, svolte alla presenza di un genitore per bambino, a cura di cooperative specializzate nel settore”.



Ragionamento avanzato sulle aree che potranno essere utilizzate a questi fini: il campo da calcio di Falconara, che sarà dotato di una copertura per proteggere i bimbi, il Parco Shelley e probabilmente anche il Palazzetto dello sport lericino. “Queste iniziative – ha puntualizzato il sindaco – non andranno a sostituire i campus estivi, che l'assessore Toracca ha già predisposto, ma sono rispetto ad essi integrative e hanno lo scopo rimettere i bambini in condizione di incontrare i coetanei. Aspettavamo direttive del governo per orientarci, ma non sono arrivate. In ogni caso oggi che i genitori possono spostarsi in auto possiamo dare il via a queste iniziative”.



Il sindaco coglie l'occasione per rivolgere un pensiero alla comunità: “Mi complimento con i lericini per il comportamento tenuto in questi mesi e ringrazio per le numerose mail con consigli e osservazioni molto utili. Ho anche ricevuto una comunicazione, sottoscritta da più genitori, che chiedevano appunto iniziative dedicate alla socializzazione dei bambini: oggi ci sono le condizioni per organizzarle. Anche senza direttive governative in merito assicureremo il rispetto delle norme anti contagio che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi e che sicuramente hanno una certa efficacia. I risultati a Lerici sono stati buoni perché le regole sono state rispettate. La comunità lericina ha avuto un comportamento esemplare”.