"Auto in coda dietro bus vuoti: questa situazione non va più bene"

Così il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. L'assessore Sammartano: "Tpl, un sistema da ribaltare".

Golfo dei Poeti - “O ci si mette in testa che il trasporto pubblico locale è un'alternativa alla mobilità privata o saremo sempre costretti a vedere bus mezzi vuoti e dietro code di automobili. Una situazione che a me non va più bene”. A dichiararlo in consiglio comunale il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nell'ambito della discussione sulla revisione delle società partecipate. “Il trasporto pubblico spezzino vive una situazione di precrisi – ha affermato il primo cittadino -. Per evitare la crisi occorre quindi affrontare il tema con concretezza, nella sostanza, e non con soluzioni tampone. Il Tpl è in grado di sostenersi quando risponde alle esigenze dei cittadini e offre servizi di qualità”. Il sindaco ha spiegato che il suo collega amegliese Andrea De Ranieri, consigliere provinciale con delega alla viabilità, “ha chiesto e ottenuto il finanziamento di un progetto che presto sarà a disposizione della comunità provinciale”. Paoletti ha altresì assicurato di aver “puntualizzato in assemblea dei sindaci che nessuna decisione definitiva andrà presa sui futuri assetti del Tpl senza che prima ci sia stata discussione in consiglio comunale” e ha spiegato che l'amministrazione lericina “sta elaborando un progetto volto a collegare il trasporto pubblico interno al territorio comunale con quello del resto del territorio provinciale. Presto ne ragioneremo in commissione”.



In merito è intervenuto anche l'assessore alle partecipate Aldo Sammartano. “Dobbiamo essere consapevoli del fatto che la nostra provincia ha un tasso di utilizzo dei mezzi privati tra i più alti in Italia: il 75 per cento, a fronte di un valore massimo italiano del 79. Ci sono città italiane con tassi nettamente inferiori, per non parlare di diversi casi europei. Il valore spezzino è segno di inadeguatezza e fallimento del trasporto pubblico locale”. Per l'ex numero uno della Camera di commercio, guardando al futuro assetto del Tpl allo studio in Provincia, “non si tratta di mettere mille euro in più o in meno, ma della capacità di elaborare una nuova progettualità che di discosti grandemente dalla nostra storia, una storia di uso smodato del trasporto privato, con tutto ciò che comporta dal punto di vista ambientale e della qualità della vita. Pensiamo al tempo che la gente passa in auto... perché tutti siamo in auto. Insomma, faremo la nostra parte, consapevoli che c'è un sistema da ribaltare”.