"Amianto e topi, che brutta cartolina"

La denuncia del Comitato di frazione di Lerici: "Speriamo che arrivino risposte dall'amministrazione".

Golfo dei Poeti - I residenti segnalano, il Comitato di frazione di Lerici raccoglie e chiede risposte all'amministrazione comunale. Gli occhi dei cittadini e dell'organo intermedio a questo giro guardano in zona Carbognano, alle spalle del paese. “Una situazione più volte segnalata – scrivono dal Comitato -. Al Carbognano c'è un'ampia area con costruzioni fatiscenti, lamiere, sporcizia, topi, rovi, addirittura ci segnalano tetti in amianto che si sta sfaldando, una cosa pericolosissima. Numerose le segnalazioni al Comitato di cittadini esasperati per la situazione, ormai critica”. L'area, spiegano dal sodalizio, è privata.



“Oltretutto una brutta immagine – continuano dal Comitato, presieduto da Bernardo Ratti -. Proprio sopra c'è un albergo e da lì parte il sentiero per il centro che si collega all'attiguo parcheggio utilizzato prevalentemente da turisti, che come prima cosa di Lerici, vedono questa situazione. Una brutta cartolina. Abbiamo segnalato il problema all'amministrazione, come facciamo sempre. Auspichiamo soluzioni e, speriamo, una risposta”.