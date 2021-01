Zaniolo ha il Covid, non potrà vedere la squadra della sua città

Fuori provincia - Non esattamente un ex, ma di certo un trait d'union tra Roma e Spezia è Niccolò Zaniolo, figlio di Igor e Francesca Costa e spezzino doc. Prosegue il suo recupero dall'infortunio al ginocchio, con la speranza di vederlo in azzurro per l'Europeo. Non potrà essere sugli spalti per il doppio confronto tra le due squadre poiché risultato positivo al Covid nelle scorse ore. Asintomatico, non gli resta che superare anche questa prova e riuscire poi a concentrarsi solo sulla propria carriera di atleta.