Zanetti: "Abbiamo sofferto e colpito in contropiede"

Fuori provincia - Paolo Zanetti, è lui il tecnico debuttante che si sta costruendo una strada verso una carriera luminosa. L'Ascoli è primo dopo il 3-0 sullo Spezia. "Stasera abbiamo offerto una prestazione importante contro una squadra veramente forte; spesso quando passi subito in vantaggio finisci per subire il ritorno dell'avversario, invece siamo stati bravi a soffrire il giusto e quando ripartivamo sentivo che avremmo potuto colpire l'avversario. La squadra ha messo in campo lo spirito giusto, ma non guardo la classifica, non voglio fare il pompiere, sappiamo che l'inizio di questa stagione è stato importante, ma i campionati si vincono a giugno non a settembre, dobbiamo essere sul pezzo perché solo un paio di giorni fa abbiamo visto i limiti di questa squadra".