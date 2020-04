Volpi investe ad Olbia nell'ex Hotel Gallura: sarà marchiato TEN

Fuori provincia - Mentre i lavori per il ristorante di Piazzetta del Bastione sono fermi in ossequio alle norme anticontagio, la società TEN Restaurants che fa capo ad Hi Food di Gabriele Volpi chiude un nuovo investimento. Passa infatti al patron aquilotto il palazzo che ospitava l'Hotel Gallura ad Olbia, meta di culto per due generazioni di vacanzieri a due passi dalla Costa Smeralda, frequentato dal jet set come da normali buongustai. Chiuso dal 2014, alla morte della chef Rita Denza che lo ha reso famoso, rinascerà presto a nuova vita sotto a marchio Ten. L'edificio risultava in vendita ad una cifra di poco superiore al milione di euro, ma secondo La Nuova Sardegna sarebbe stato ceduto per 850mila euro al gruppo Volpi. Il marchio ha recentemente aperto anche a Verona, a due passi da Piazza Bra, e a Ferrara tra la cattedrale il Castello Estense in un locale di proprietà del comune. Amministratore delegato di Hi Food è il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli.