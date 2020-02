Viviani biasima il governo: "Scarsa attenzione alla piccol pesca"

Fuori provincia - "Ancora una volta questo governo dimostra totale indifferenza ai gravi problemi che affliggono la piccola pesca tradizionale. Grave la bocciatura del nostro odg al decreto Milleproroghe presentato per posticipare l'entrata in vigore dello scontrino elettronico per la vendita diretta nella piccola pesca. Decidere di non decidere significa non voler trovare una soluzione normativa concreta con cui equiparare questo settore alla vendita diretta in agricoltura, già giustamente esentata da questo onere aggiuntivo. Una disparità di trattamento ingiusta e inaccettabile che la Lega continuerà a denunciare in ogni sede, perché la piccola pesca sopravvive grazie alla valorizzazione del proprio pescato tramite la vendita diretta al consumatore, ma questo governo vuole questo settore definitivamente in ginocchio".



Lo dichiara il capogruppo Lega in commissione Agricoltura della Camera, Lorenzo Viviani