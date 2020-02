Vittorie esterne per Venezia e Perugia, ancora due partite per completare il turno

Fuori provincia - Due sole sfide nel pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio, per la 22esima giornata di Serie B. Questa sera alle 21 scenderanno in campo Benevento e Salernitana, e alle 21 di domani Pescara e Cosenza, per completare il turno.



ChievoVerona-Venezia 0-1



Il Venezia sbanca il Bentegodi e conquista il suo secondo successo esterno della stagione. Decide una rete di Capello su angolo di Aramu: la squadra di Dionisi passa con merito, giocando un’ottima prima frazione e sfiorando il vantaggio con Aramu in un paio di occasioni, prima di mettere la freccia grazie a Capello.

Nella ripresa il Venezia prova ad addormentare la partita, il Chievo ci prova con una bella girata di Djordjevic e un colpo di testa di Meggiorini, che colpisce il palo. Il Venezia poi sciupa il bis nel finale ma conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza.



Juve Stabia-Perugia 1-2



Il Perugia ricorda nel migliore dei modi il suo ex presidente Gaucci, battendo a domicilio la Juve Stabia. Gli umbri passano in vantaggio al 17' grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Allievi su Angella: dal dischetto il capocannoniere Iemmello trasorma spiazzando Provedel. Non si fa attendere la risposta della Juve Stabia che pareggia al 26' con un contropiede di Canotto, servito in profondità da Calò. Nella ripresa il Perugia spinge fin dall’inizio e, dopo aver sfiorato più volte il gol, realizza la rete decisiva ancora dal dischetto e ancora con Iemmello (fallo di Fazio su Rosi), che poi sfiora la tripletta colpendo un palo nel finale.



