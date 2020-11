Vigorito carica il Benevento in vista della partita contro lo Spezia

Fuori provincia - L'inizio di campionato aveva forse illuso, poi quattro sconfitte di fila tra serie A e Coppa Italia hanno cambiato l'umore generale dalle parti di Benevento. E lo Spezia, la squadra meno costosa di tutte, sembra l'occasione perfetta per tornare a fare punti. Così il presidente Vigorito ieri ha fatto visita alla squadra, annunciando in serata che il ritiro deciso dopo la sconfitta di Verona era annullato. Insomma, i giallorossi piazzano il carico sulla partita di sabato pomeriggio. Gli scontri diretti casalinghi d'altra parte hanno grande importanza nella corsa salvezza.

Per quanto riguarda Pippo Inzaghi, è certo che sceglierà Sau per sostituire Caprari squalificato. Saranno tra i convocati sia Barba che Iago Falque, reduci da problemi fisici, bisogna vedere con quante chance di partire dal primo minuto. Benevento che crea tanto in avanti e concede tanto in difesa, in questo non c'è molta differenza con lo Spezia visto fino ad oggi. Si prospetta una bella partita in una serie A ricchissima di gol.