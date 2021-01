Vignali ha chiesto scusa: "Tutti nello spogliatoio lo hanno applaudito"

Fuori provincia - Luca Vignali ha chiesto scusa nello spogliatoio a tutta la squadra. "E tutto il gruppo è esploso in un applauso. Mi vengono i brividi a raccontarlo". E' l'aneddoto raccontato da Vincenzo Italiano nel post partita di Torino-Spezia a Sky Sport. Certo il tecnico non si potrà dire felice dell'intervento con cui il terzino si è beccato un rosso dopo soli 6 minuti di partita. "Se perdi 5-0 ti arrabbi e gli dici qualcosa che potrebbe on fargli piacere. Se finisce 0-0 il mister è più tranquillo e la risolvi diversamente. Non puoi fare un'entrata del genere, sapendo che rischi grosso e puoi mettere in difficoltà la squadra. Sono cose che capitano, ma non devono più succedere. Lui sa di aver sbagliato".