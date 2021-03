Vignali crolla, Farias senza guizzi, Marchizza è prezioso ovunque

Fuori provincia - Provedel 6 - Tocca con le dita il tiro di Ronaldo che va sul palo? Di certo gli prende una punizione e capitola solo da due passi



Vignali 5 - Sotto pressione sbaglia tanto, ad un certo punto lascia campo totale a Bernardeschi



Erlic 6 - In ritardo su Morata nell’occasione del vantaggio, ma prova solida a parte la sbavatura



Terzi 5,5 - Quando molla la fascia destra, sono troppe corse all’indietro quelle che gli toccano



Marchizza 6 - Bravo a trovare spazi in avanti e a blindare la fascia alle sue spalle (40’st Bastoni SV)



Estevez 6 - Anche lui sbaglia qualche pallone sanguinoso, però fa un lavoro enorme in mezzo



Leo Sena 6 - Dura sradicargli il pallone, che tratta bene e con sicurezza (40’st Agoume SV)



Maggiore 5,5 - Mancano quei tocchi di prima che offrano quel pizzico di imprevedibilità a tutta la squadra (27’st Acampora SV)



Gyasi 6 - Conquista un rigore dopo una partita come sempre di spessore atletico e applicazione tattica



Nzola 6 - Pochi palloni giocabili vicino all’area, ma solito buon movimento a favore della manovra complessiva (27’st Galabinov 5 - Va mollo agli undici metri)



Farias 5 - Dovrebbe essere quello più abituato a giocare queste partite e invece non punta mai l'uomo (27’st Verde 6 - Porta vivacità)





All. Vincenzo Italiano 5,5 - Pirlo mette dentro Bernardeschi per rinforzare una fascia dove Vignali è già in difficoltà, Gyasi deve giocare con una diffida sulle spalle e Estevez ha speso moltissimo. E' la mossa che cambia la partita e la indirizza, a cui segue una reazione tardiva. Era invece molto buono l'approccio alla partita e la prestazione in generale per un'ora. Dell'undici iniziale, Farias ancora una volta si dimostra una scelta che non paga in queste partite contro squadre importanti.