Vignali a Torino: di VAR perisce, ma di VAR non ferisce

Fuori provincia - Episodio che fa discutere il cartellino giallo comminato allo juventino Frabotta nei primi minuti di Juventus-Spezia. Entrata scomposta quella del giovane bianconero nei confronti di Luca Vignali, colpito violentemente con una spallata volante al capo mentre stava colpendo di testa. A molti è venuta in mente l'entrata che, proprio a Torino ma contro i granata, allo stesso Vignali costò il rosso per un tackle con la gamba alta nei confronti di Murru. Allora ci fu la revisione del VAR per decidere il da farsi, questa volta l'arbitro Sacchi non ha ritenuto di dover approfondire e nessuno lo ha richiamato dal video per una seconda analisi che non sarebbe apparsa esagerata.