Viaggio a Milano per apprendere il "Chi Sao" con sifu Dennis Lee

Fuori provincia - Domenica 5 maggio lo staff di Gemma D'Oriente si è recato a Milano, dove si è svolto un seminario di aggiornamento presso l'Accademia WCKSD, presieduto da Sifu Dennis Lee, vice presidente della Ving Tsun Athletic Association di Hong Kong, unica associazione ufficiale fondata da G.M. Yip Man. Lo stage ha avuto come tema la pratica del "Chi Sao ", un fondamentale esercizio di sensibilizzazione e di apprendimento nel Ving Tsun Kung Fu.

Durante la giornata l'A.S.D Gemma D'Oriente ha premiato Sifu Dennis Lee per l'impegno dimostrato in questi anni per il mantenimento dell'autentica tradizione e per la formazione di Istruttori e Maestri in ambito Internazionale. Un ringraziamento speciale da parte di Gemma D'Oriente, l'A.S.D. Tao Panta Rei e l'A.S.D. Drago Rosso di Parma vanno soprattutto al Sifu Gianluca Fumarola che come ogni anno ha ospitato il "Team" in un clima di fratellanza e reciproca collaborazione.