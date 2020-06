Via libera alla quarantena soft, sarà isolato solo il calciatore positivo

Fuori provincia - La circolare n. 18584 del Ministero della Salute ha dato il via libera alla cosiddetta ‘quarantena soft’ per le squadre di calcio professionistiche. In caso di una positività da COVID-19, la direttiva prevede l'isolamento del positivo e dei suoi contatti stretti e un test rapido per tutto il ‘gruppo squadra’ nel giorno della partita per consentire ai negativi di prendervi parte, con ritorno in isolamento a fine gara.

"La circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina - così come da indicazioni del CTS, è un ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva. Ringrazio il ministro Speranza e tutto il Governo, auspicando adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti”.