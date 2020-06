Via alle cinque sostituzioni, ma le interruzioni rimangono tre

Fuori provincia - E così arriva l'ufficialità: le sostituzioni a disposizione dei tecnici fino a fine stagione diventano cinque. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale che pone una serie di limiti allo spezzettamento del gioco. Le interruzioni per fare i cambi rimangono infatti tre per squadra nei 90 minuti, a cui si aggiunge l'intervallo tra primo secondo tempo. Nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari - ipotesi che in serie B si può verificare solo durante play-off e play-out - una quarta interruzione è prevista. Si va ad aggiungere a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Questa possibilità esiste solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori. "Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre".