Verde e Maggiore costruiscono, in attesa del miglior Nzola

Fuori provincia - Zoet 6 - Un brivido di piede, ma sui gol davvero difficile chiedergli un miracolo come invece gli riesce con Zapata.



Vignali 6 - Buona partita su una fascia su cui corre Gosens e l’Atalanta porta spesso tanti giocatori (dal 22’st Acampora 6 - Così si entra in corsa)



Ismajli 6,5 - In velocità se la cava bene anche contro Muriel, che deve inventarsi un capolavoro per riuscire a tirare (dal 35’st Chabot SV)



Erlic 6,5 - Attento come il suo compagno di reparto, anche elegante in molte entrate e soprattutto autorevole.



Marchizza 6 - Si comporta bene con Ilicic e trova anche il modo di tirare di sinistro da dentro l’area.



Leo Sena 6,5 - Conquista rugbistica dei metri di campo, un fallo (subito) dietro l’altro, al suo ritmo.



Ricci 6 - Splendido l’inserimento premiato da Verde, tantissimi i palloni sporcati e recuperati nel cuore del gioco.



Maggiore 6,5 - Un piacere vederlo toccare il pallone stasera, sa alternare pragmatismo ad estetica tutto nel solco dell’efficacia (dal 22’st Estevez 6 - Interpreta il ruolo a modo suo e marca anche un assist)



Verde 6,5 - Due volte serve il compagno in area di prima, molto presente anche in fase di contenimento (dal 35’st Farias 6 - Scampoli di classe pura nell’azione del gol di Piccoli)



Nzola 5,5 - Da salvare la crescita nella ripresa, che fa sperare torni presto il felino della prima parte dei campionato (dal 35’st Piccoli 6 - Entra, segna e non deve avere timore di esultare)



Gyasi 6 - Fa ammonire Toloi nei primi minuti, poi potrebbe anche tirare nel finale quando entra in area da destra.





All. Vincenzo Italiano 6,5 - E’ una prestazione che rincuora, sapendo quanto il lavoro del centravanti sia importante per lo Spezia e quanto stasera sia mancato Nzola e la sua capacità di far salire la squadra. Anche più matura di quella, pur positiva, vista contro la Juventus. I bianchi riescono a presidiare il campo e a non soffrire l’Atalanta pur senza dover usare ritmi massacranti. Aiuta il doppio regista - Ricci e Sena - in attesa, come detto, che lanciare in avanti trovi di nuovo l’angolano in grado di mettere giù il pallone, scappare e portarsi dietro i compagni.