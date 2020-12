Venturato non vede proprio Awua, pronto a cambiare aria a gennaio

Fuori provincia - Theophilus Awua potrebbe cambiare aria a gennaio. Il centrocampista in prestito al Cittadella ha messo assieme solo tre spezzoni di partita in serie B fino ad oggi, di cui una sola occasione da titolare. Davvero poco lo spazio che gli è stato concesso da Roberto Venturato, mentre in estate il direttore Marchetti aveva fortemente insistito per portare il nigeriano in serie B. Scavalcata la concorrenza del Cesena, che avrebbe voluto inserire il prestito all'interno del “pacchetto Manuzzi-Orogel”. Scavalcata soprattutto la concorrenza della Pro Vercelli, che oggi sembra forte sul giocatore. I bianchi sono allenati da Francesco Modesto, che ha avuto Theo a Rende e che lo stima.