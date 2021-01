Fuori provincia - Il veterano ha 22 anni. E' Giulio Maggiore, il più "anziano" nel centrocampo che Italiano presenta al primo minuto di Torino-Spezia. Linea verdissima e piena di talento per gli aquilotti in questo match salvezza molto importante. Sono 126 le presenze in un campionato professionistico per Maggiore, di cui 12 in serie A. Quante ne ha Tommaso Pobega, 21 anni, sulle 77 presenze totali. Infine il 18enne Agoume con 24 presenze tra Ligue 2 e serie A.