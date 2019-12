Vecchio e Guidetti si incrociano al corso Uefa A di Coverciano

Fuori provincia - C'è anche Beppe Vecchio al corso per Allenatore professionista di seconda categoria di Coverciano. L'ex capitano aquilotto, allenatore dell'under 16 dello Spezia, è in buona compagnia. Con lui altre vecchie conoscenze come Daniele Ficagna, Filippo Carobbio, Vito Michele Antonelli e Massimiliano Guidetti. Ieri la lezione del tecnico Fabio Liverani del Lecce: “Coverciano è un posto che suscita sentimenti forti ed è grande l’emozione nel tornare qui, dove ho frequentato i corsi per abilitarmi come allenatore e dove sono stato anche da calciatore, durante i raduni con la Nazionale”.

Inaugurato lo scorso 21 ottobre, il corso per ‘Allenatore professionista di seconda categoria’ è giunto alla sua sesta settimana di lezione sulle otto complessive previste dal programma didattico. Le 192 ore di lezione termineranno infatti il prossimo 18 dicembre. Successivamente, gli allievi saranno chiamati a sostenere gli esami finali su tutte le materie del corso: in caso di esito positivo, otterranno la qualifica UEFA A, che consentirà loro di poter guidare tutte le squadre giovanili (Primavera comprese), tutte le femminili (fino alla Serie A inclusa) e le prime squadre maschili fino alla Serie C.