Una grande Lazio a Dortmund: "Ma ora testa solo allo Spezia"

Fuori provincia - "Un ottimo punto contro una squadra forte, sono contento della prova dei ragazzi, di carattere e voglia. Nel secondo tempo abbiamo tenuto il Borussia Dortmund basso e senza le parate di Burki avremmo vinto. Adesso avremo una gara importante in campionato sabato e poi penseremo alla partita decisiva contro il Club Brugge. Testa ad un impegno alla volta: contro lo Spezia cercheremo di fare bene per riscattare la sconfitta contro l'Udinese. Immobile? Sono contento per lui e gli altri. Mi dispiace poi per Pereira, che avrebbe meritato di segnare". Così Simone Inzaghi al termine di Borussia Dortmund-Lazio di ieri sera, finita 1-1. Biancocelesti che riscattano il passo falso in campionato contro l'Udinese e sabato saranno di scena al Manuzzi. Per la qualificazione in coppa, servirà almeno un punto contro il Bruges di David Okereke.