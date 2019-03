Un punto a testa per Cremonese ed Hellas

Fuori provincia - Finisce in parità’ tra Cremonese e Hellas Verona con i grigiorossi che disputano una bella prova nella sera dedicata ai 116 anni di vita della società. Gara vibrante fin dalle prime battute. Al 13' cross di Migliore che attraversa l’area e Mogos segna. Passano pochi minuti e Zaccagni inseritosi in area è agganciato da Terranova. Rigore netto che Di Carmine al 16' trasforma. Nella ripresa al 4' tiro ravvicinato di Soddimo in girata sull’esterno della rete. Al 30' ci prova Carretta con un girata di poco fuori. Terzo risultato utile consecutivo per i lombardi, quarto per gli scaligeri.