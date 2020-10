Fuori provincia - Il doppio tampone fa emergere la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan del Sassuolo. Nuovo caso in serie A, dopo quelli registrati dal Parma nelle scorse ore. Il Sassuolo ha posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo. Il gruppo è risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti.