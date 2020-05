Un pool della Procura federale per sorvegliare gli allenamenti

Fuori provincia - Giocatori della Lazio pizzicati ad allenarsi in gruppo prima del via libera. La notizia, riferita da alcuni quotidiani nazionali, muove le prime reazioni in sede alla FIGC che sta portando avanti una delicatissima trattativa con il governo per poter riprendere il campionato. Immediata la mossa della Federazione che annuncia di aver "attivato da oggi un pool ispettivo della Procura Federale, con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di Governo".

Alcuni emissari del gruppo di lavoro potranno dunque piombare ai campi di allenamento per controllare che tutto sia in regola. "Il pool, alle dirette dipendenze del Procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici ad oggi individuali e dal ?18 maggio di gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati". Non è chiaro cosa rischino i club in caso di negligenza.