Un filotto di dirigenti squalificati

Fuori provincia - Una gomitata ad un avversario costa due giornate di squalifica a Gigliotti del Crotone. Il giudice sportivo della serie B ha fermato per un turno Arini (Cremonese), Carraro (Perugia), Petrucci (Ascoli) e Tello (Benevento). Due giornate anche a Perticone del Cittadella, che ha aggredito verbalmente gli ufficiali di gara nel tunnel che porta agli spogliatoi. Ammende per il Pisa (5mila euro per avere i raccattapalle rallentato il gioco) e per Juve Stabia, Cittadella, Benevento e Cosenza. Ecatombe di dirigenti: squalificati Foggia (Benevento) per tre giornate, Cilento (Benevento) per due e poi Vrenna (Crotone) e Marchetti (Cittadella) per una.