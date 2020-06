Un calciatore del Venezia sospetto positivo, la squadra in isolamento

Fuori provincia - La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata ancor prima che il campionato riprendesse. Il quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico, e intero gruppo squadra del Venezia, ha dato come esito una positività. Si tratterebbe proprio di un calciatore a risultare infetto da Covid-19. "L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti".

La prima indicazione del Comitato tecnico scientifico nominato dal governo prevedeva, in casi simili, che tutto il gruppo fosse messo in quarantena per almeno 14 giorni. In pratica il Venezia avrebbe dovuto interrompere gli allenamenti fino a fine mese, vedendo slittare almeno le prime tre giornate dopo la ripresa. In pratica mettendo a repentaglio tutto lo svolgimento della competizione. Pochi giorni fa però la serie A ha ottenuto di poter mandare in isolamento solo l'individuo effettivamente contagiato, così come succede in Bundesliga. Nelle prossime ore si capirà quali indicazioni arriveranno in merito. Il Venezia dovrebbe scendere in campo sabato 20 giugno contro il Pordenone alle 20.30. Incontrerà lo Spezia al Picco invece il 17 luglio.