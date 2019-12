Un'autorete e il Pordenone torna secondo

Fuori provincia - Nuova battuta d’arresto per il Crotone. Nonostante una buona gara disputata allo stadio Friuli, la formazione di Giovanni Stroppa si e’ arresa al cospetto di un Pordenone meno brillante rispetto al solito, ma capace di capitalizzare al meglio l’occasione da gol creata a fine primo tempo e portarsi così al secondo posto in classifica. Proprio allo scadere della frazione, infatti, i neroverdi trovano il vantaggio, grazie a un’autorete di Mustacchio. L’esterno bresciano, nel tentativo di anticipare Chiaretti, pronto a ricevere un cross dalla destra di Gavazzi, devia la palla nella propria rete spiazzando Cordaz. Al 22' della ripresa, poi, i padroni di casa protestano per una spinta in area ospite di Gigliotti ai danni di Strizzolo, sulla quale l’arbitro Camplone decide di non intervenire.