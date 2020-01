Un agente nigeriano vuole un pezzo del "tesoretto" di Okereke

Fuori provincia - Si chiama Henry Ajamah, afferma di essere lo scopritore di David Okereke e di avere diritto ad una commissione per la cessione record del nigeriano dallo Spezia al Brugge. Grana legale per l'ex attaccante aquilotto e il club belga titolare del suo cartellino. A quanto scrive oggi The Guardian nella sua edizione africana il professionista, un avvocato nigeriano, avrebbe citato in giudizio Okereke, il suo procuratore Patrick Bastianelli, l'agente Ebenezer Itorho (da anni residente in Toscana) e il padre del calciatore rivendicando spettanze economiche sul trasferimento avvenuto la scorsa estate. Ajamah afferma di avere diritto, in virtù di accordi presi nel 2014, a una percentuale della commissione pagata nell'operazione. Lo Spezia ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione o richiesta in merito e si dice completamente all'oscuro della vicenda.