Ufficiale il ritorno di Cosmi a Perugia

Fuori provincia - E così Serse Cosmi torna in panchina, torna in serie B e torna ad allenare il Perugia. Il più suggestivo dei ricorsi per i Grifoni, che ieri hanno avuto la certezza della separazione da Oddo che aveva portato la squadra all'ottavo posto in classifica alla fine del girone d'andata. Per Cosmi contratto fino a giugno con l'obiettivo di puntare al secondo posto in classifica. "Mister Cosmi torna a casa dopo essere stato grande protagonista negli anni 2000 quando venne ingaggiato per la prima volta dalla squadra della sua città con cui ottenne: l’ottavo posto nella stagione 2001/02, la semifinale di Coppa Italia nel 2003 grazie all’eliminazione della Juventus nei quarti di finale e nello stesso anno la vittoria nella Coppa Intertoto che permise alla squadra di qualificarsi per la Coppa Uefa. La sua esperienza sulla panchina biancorossa si concluse nel 2004", la presentazione del sito ufficiale.