Fuori provincia - Lo Spezia allunga su Crotone e Torino al termine delle partite delle 15 della settima giornata. Lo scontro diretto in coda si conclude con un pareggio, mentre a Marassi il Genoa perde uno a tre dalla Roma trascinata da Mkhitaryan. Aquilotti quindi sicuri di vivere la sosta per le nazionali con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.



Chiudono il turno Bologna-Napoli (in corso) e Milan-Verona (alle 20.45).