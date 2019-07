Trofei Motoestate, Manuel Mozzachiodi inizia ad ingranare

Fuori provincia - Il pilota Manuel Mozzachiodi conquista un ottimo 5º posto nel 3º Round dei Trofei Motoestate sul Circuito Tazio Nuvolari a Cervesina (Pv). Dopo un inizio stagione difficile, lo spezzino si riscatta, portando a termine due gare combattute fino all’ultima curva con i migliori e vicino al podio. Finalmente risolti molti dei problemi riscontrati nelle prime gare di quest’anno, già dalle qualifiche Mozzachiodi si dimostra competitivo e uno tra i protagonisti di questo week end caratterizzato da un clima torrido.

Ottimi risultati, che fanno ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti in programma, sperando così nel primo podio stagionale nella classe 1000cc. “Sono davvero felice e soddisfatto, finalmente riesco a guidare questa moto come piace a me e riesco ad essere veloce e competitivo per lottare con i veterani di questa categoria. Questa Bmw è una moto molto potente, ma altrettanto molto sensibile alle regolazioni e difficile da mettere a punto soprattutto di elettronica. Stiamo lavorando tanto per trovate un setting che ci consenta di consumare poco le gomme e non avere cali prestazionali a fine gara”.

Il campionato continuerà sul circuito di Castrezzato in quel di Franciacorta il 20 e 21 Luglio. Il Pilota ringrazia il suo capo meccanico Davide Rossi, Asd Team Rosso e Nero e AK Team Asd, inoltre tutti gli sponsor e i partner tecnici tra cui in evidenza Gelateria Tutto Gelato di D’Auria Rosaria, La Spezia Yachting Service e Distributore Eni di Piazza Boito.