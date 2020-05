Tra un settimana si decide la data della ripartenza del calcio

Fuori provincia - Si terrà il 28 maggio prossimo la riunione tra governo e FIGC per stabilire la data di ripresa del campionato di serie A. Lo ha annunciato nelle scorse ore il ministero con delega allo sport Vincenzo Spadafora. "In ogni caso il format lo decidono, giustamente, le federazioni, ma qualsiasi siano le soluzioni credo sia importante consentano realisticamente di concludere il campionato, nel caso in cui si riparta". Per rivedere il calcio in tv (gli stadi saranno comunque chiusi), la data del 13 giugno però non sembra così certa. "Sono necessarie minimo 4 settimane di allenamento prima di poter riprendere il campionato”, ha ammonito Damiano Tommasi, presidente Assocalciatori. "Ci sono altri sport che ragionano sulle 6 settimane, però sicuramente le 4 settimane servono e solo così si possono limitare gli infortuni che sono sempre dietro l’angolo e in questo momento ancora di più. Non dobbiamo porci un limite di data se vogliamo essere in grado di ripartire bene”.