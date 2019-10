Tra un mese può essere Marchizza contro Gudjohnsen a Ferrara

Fuori provincia - L'ha decisa lui, Sveinn Aron Gudjohnsen, con un rigore al 29esimo minuto. Finisce 1-0 per l'Islanda under 21 la sfida ai coetanei dell'Irlanda che pochi giorni prima avevano messo in difficoltà l'Italia di mister Nicolato. L'attaccante dello Spezia segna il suo secondo gol stagionale nella sua seconda presenza stagionale in una partita ufficiale, dopo quella in Coppa Italia contro la Pro Patria ad inizio agosto. Prima sconfitta nel gruppo 1 per la nazione di San Patrizio, che rimane in testa con 10 punti fatti in cinque partite e dopo tre vittorie di fila racimola solo un punto in due turni.

Si torna in campo a metà novembre. Il 16 al "Mazza" di Ferrara il primo incrocio tra Islanda e Italia che diventa quindi una partita importante per la corsa qualificazione. Sarà anche una sfida tra aquilotti. Sicuro della convocazione il figlio d'arte, ottime chance anche per Giulio Maggiore che ieri si è ben comportato nella mezz'ora contro l'Armenia, vicino a propiziare il gol del raddoppio con un passaggio di prima intenzione in area. Da capire invece l'entità del problema di Riccardo Marchizza, uscito malconcio dalla sfida di Dublino. Potrebbe toccare a lui marcare Gudjohnsen nel caso.