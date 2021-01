Torino bloccato dalla Fiorentina, Venuti in campo per un'ora

Fuori provincia - Cesare Prandelli manda l'ennesimo messaggio: Venuti non è sul mercato. Ieri l'esterno ha giocato oltre un'ora a Torino contro i granata, uscendo solo per necessità dopo l'espulsione di Castrovilli. La prima di due per la Fiorentina, che ha finito in nove e tenuto il vantaggio di Ribery fin quasi allo scadere. Ci ha pensato Belotti a pareggiare, ma il Torino ha mostrato ancora limiti caratteriali e nel creare gioco in attacco. Punteggio che non dispiace allo Spezia che si tiene i piemontesi a -3 qualsiasi sia il risultato di domani contro l'Udinese.