Tesser: "Alla Spezia con umiltà e forti della nostra classifica"

Fuori provincia - “Lo Spezia è una squadra in salute, una delle rose con più continuità del campionato, sarà una gara difficile. Abbiamo voglia di riscattare la sconfitta contro il Pescara: andiamo alla Spezia con umiltà per cercare di fare il massimo risultato. La nostra posizione in classifica ci deve dare la giusta fiducia per affrontare la gara nel migliore dei modi". Così Attilio Tesser al sito ufficiale del club in vista della sfida di domani. Pullman partito dal Friuli poche decine di minuti fa. “Il girone di ritorno è sempre più difficile: sia per il mercato, con molte squadre che si potenziano, sia perché i punti pesano di più, e questo vale per ogni squadra. Nonostante 4 punti in 4 partite siamo ancora secondi in classifica: è un campionato difficile e lo è per tutti quanti. Vogliamo riprendere la nostra marcia positiva: nel calcio si passa troppo facilmente da prestazioni osannate come quella di Frosinone a gare sottotono come quella di Udine contro il Pescara.”

Un girone fa finì 1-0, anche se il pallino del gioco fu a lungo tra i piedi dei bianchi. “Lo Spezia è diverso rispetto alla gara d’andata: giocano un 4-3-3 molto verticale, veloce, vanno a mille all’ora. Hanno uno dei giochi migliori della Serie B e hanno diversi elementi di valore in rosa. Sia contro il Crotone che contro il Cittadella, ad esempio, hanno fatto prestazioni davvero importanti.”