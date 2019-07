Terzi: "Italiano ha già iniziato a spiegare la sua filosofia"

Fuori provincia - "Sinceramente mi piacerebbe arrivare a toccare quota 200, ma quello che più conta è che avrò ancora modo di giocare per questo importante club, di cui sono onoratissimo di essere il capitano". Sarà la stagione numero cinque con lo Spezia per Claudio Terzi, che diventa giocatore bandiera e che rimane l'uomo d'esperienza e carisma. "La base della scorsa stagione è rimasta, ripartiamo da numerose certezze, ci sono tanti giovani vogliosi ed un mister che fin dai primi istanti ha iniziato a trasmetterci la propria filosofia, quindi la prima impressione è senza dubbio assolutamente positiva", dice dal ritiro di Sarnano.



"In Serie B è importante avere un mix di spessore e qui c'è tutto il necessario per poter far bene, dato che al fronte di partenze importanti, sono arrivati calciatori altrettanto validi, quindi ora non ci resta che lavorare e seguire attentamente quello che ci chiederà mister Italiano". Per lui ancora un anno con gli aquilotti, forse non l'ultimo peraltro. "Sono molto felice di aver rinnovato il contratto, tengo molto a questa piazza, la mia volontà era quella di rimanere qui e con il DG Angelozzi, dopo aver parlato una prima volta a gennaio, ci eravamo dati appuntamento al termine della stagione e così è stato".