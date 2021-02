Tasse posticipate, così il calcio cerca una boccata d'ossigeno

Fuori provincia - E chi ha pagato tutto in tempo e con la solita regolarità come lo Spezia Calcio? Buon per lui. Ma soprattutto buono per chi aveva qualche difficoltà di cassa in questo periodo. La pandemia e gli stadi chiusi hanno tagliato i liquidi a molti club in maniera drammatica negli ultimi mesi.

La FIGC corre in soccorso del professionismo allungando quindi le scadenze che, non rispettate, porterebbero ad eventuali deferimenti con rischio di penalizzazioni e multe. In serie A la data del 16 febbraio 2021, ultimo giorno utile per mettersi in pari con il versamento delle ritenute fiscali relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità luglio-novembre 2020, è stata posposta al 31 maggio.

Allo stesso modo gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre, anche questi da corrispondere di norma entro il 16 febbraio, potranno essere saldati fino tre mesi dopo. In questo caso però servirà stipulare un accordo scritto tra la società di Serie A ed il tesserato che accetta il "ritardo". In casa Spezia, stipendi già saldati a tutto il 2020 come da tradizione di questi anni.