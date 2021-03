Szczesny: "Rigore? Me lo aspettavo centrale, non è stato difficile"

Fuori provincia - "Il rigore? Me lo aspettavo centrale e la parata non è stata complicata. Questa sera era importante non mollare dopo il vantaggio, perché le partite possono cambiare in fretta. Oggi nel secondo tempo abbiamo giocato su buoni livelli, ma nel primo eravamo sotto ritmo, anche per i meriti degli avversari. Questa sera mi prendo il risultato, ma dobbiamo sicuramente migliorare e capire l'importanza del momento, perché nelle prossime gare ci giochiamo tutta la stagione. Questo è un gruppo fantastico e abbiamo le idee chiare su quanto dobbiamo fare, anche grazie a quanto ci trasmette il mister". Lo ha detto Wojciech Szczesny al termine di Juventus-Spezia.