Sugli spalti c'è Santangelo e un filo che lega al campionato del 1944

Fuori provincia - Non si è perso l'occasione di vedere gli aquilotti sotto casa. In occasione di Roma-Spezia all'Olimpico, una gradita presenza sugli spalti dell'impianto capitolino: è Fabrizio Santangelo, dirigente superiore dell'ufficio per le attività sportive del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Conoscitore e tramandatore della vicenda della squadra aquilotta del 1944, che giocava sotto le insegne dei pompieri, oggi si è presentato allo stadio con una delle casacche color crema creato nel 2002 in occasione della concessione del titolo onorifico.