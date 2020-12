Stroppa respira dopo settimane dure: "Speriamo che sia la svolta"

Fuori provincia - “Spero, perché alla vigilia ho detto che poteva essere determinante, che lo sia”. Lo Spezia fa tornare il sorriso a Giovanni Stroppa, che coglia la prima vittoria stagionale dopo soli due pareggi. “Individualmente qualche ragazzo è cresciuto molto, proprio nelle giocate individuali. Non è un caso che Messias abbia fatto quello che ha fatto. Lo stesso vale per Reca e Pereira. Mi auguro che questo risultato ci porti autostima e consapevolezza. Il nostro percorso è stato molto difficile ma non abbiamo mai mollato”.