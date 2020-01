Stroppa: "Lo Spezia una delle squadre più complete della serie B"

Fuori provincia - “Già la categoria dà gli stimoli e ti deve fare pensare alla continuità dei risultati, a maggior ragione quando sei lì davanti devi dare continuità. A me quello che che interessa di più è che la squadra continui a fare le prestazioni, anzi che le migliori più che altro nell’attenzione perché, tipo, negli ultimi minuti di Cosenza non siamo stati all’altezza sempre per quanto riguarda l’attenzione. Lo Spezia come noi sta attraversando un ottimo periodo, anzi più lungo, ed è una squadra completa per tutte le caratteristiche che una squadra deve avere. È ordinata, organizzata, ha individualità importanti, sa prenderti alto o basso, sa palleggiare, è una delle più complete del campionato”. Così il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, al sito ufficiale alla vigilia della partita contro gli aquilotti.