Strappo alla regola, potranno fare mercato anche i club indebitati

Fuori provincia - L'ultimo consiglio federale spinge il mercato di gennaio. Vista la criticità della situazione contingente, e in via eccezionale per la sola prossima sessione invernale di campagna trasferimenti, il Consiglio ha deliberato la possibilità, per le società in carenza di indice di liquidità, di effettuare comunque operazioni di acquisizione di calciatori purché il saldo negativo derivante dalle operazioni di trasferimento e acquisizione non superi, per l’intera sessione, il massimale di 2.5 milioni di euro.