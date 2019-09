Stasera c'è la serie B, Ventura cerca vendetta sul Chievo

Fuori provincia - Sarà una giornata particolare la quinta della Serie BKT per Massimo Oddo e Alessandro Nesta, rivali in Perugia-Frosinone. I due si ritroveranno da avversari per la seconda volta in carriera da allenatori dopo l’esperienza dello scorso anno. Oltre ad Oddo e Nesta, tra i campioni del mondo del 2006 c’è anche Pippo Inzaghi che ritroverà Tesser, l’allenatore del Novara, squadra contro cui chiuse la carriera da calciatore, neanche a dirlo, realizzando un gol. Ecco le altre curiosità sul prossimo turno segnalate da Football Data:



1 Tra Massimo Oddo ed Alessandro Nesta un solo precedente tecnico ufficiale, con il Crotone di Oddo battuto 1-2 al Curi dal Perugia di Nesta nella B 2018/19. E’ una sfida “Mondiale”: i due fecero parte della spedizione azzurra a Germania 2006, CT Lippi, che si laureò per la quarta volta campione del Mondo.



2012 Filippo Inzaghi ha chiuso la sua carriera da calciatore il 13 maggio 2012, segnando un gol in Milan-Novara 2-1 di serie A, nel giorno della sua 300° presenza ufficiale in rossonero; allenatore dei piemontesi era Attilio Tesser, stasera suo avversario sulla panchina dei neroverdi friulani.



284 Empoli senza gol a Pisa da 284’; ultimo firmato da Aschettino al 76’ di Pisa-Empoli 1-1, serie C, 18 febbraio 1979; da allora si contano i residui 14’ di quella gara e le 3 intere successive, 2-0 nerazzurro nella B 1984/85 e 2008/09 e 0-0 nella A 1987/88).



4 Giampiero Ventura ritrova da ex il Chievo che ha allenato l’anno scorso tra ottobre e novembre 2018 in serie A, con bilancio di 1 pareggio e 3 sconfitte in appena 4 panchine, prima di dare le dimissioni dopo Chievo-Bologna 2-2.