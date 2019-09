Stasera Frosinone-Venezia inaugura la quarta giornata

Fuori provincia - Cerca il poker la Virtus Entella che in questa quarta giornata sarà di scena all’Adriatico, dove non ha mai vinto, per sfidare il Pescara di Zauri. Il turno si aprirà venerdì con il match dello Stirpe tra Frosinone e Venezia. Tre le primissime inseguitrici dei liguri per la vetta: il Benevento, che ospita il Cosenza, il Perugia, in scena al Picco contro lo Spezia, e il Pisa, in campo a Verona contro il Chievo. Cerca riscatto dopo due k.o consecutivi la Cremonese che riceve il Crotone di Stroppa, per l’Empoli invece c’è il Cittadella. Va a caccia dei primi punti il Livorno che affronta un’altra rivelazione del torneo: il Pordenone. Trasferta a Castellammare per l’Ascoli, mentre il posticipo di domenica alle 21 è Trapani-Salernitana.