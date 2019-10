Stasera Frosinone-Livorno che interessa anche allo Spezia

Fuori provincia - Sarà il posticipo tra Frosinone e Livorno a chiudere l’ottava giornata della Serie BKT. Il match tra ciociari e labronici, in programma stasera alle 21 allo stadio Stirpe, diventa importante in chiave classifica vista la posizione delle due compagini, per ora al di sotto delle aspettative.

In terra ciociara i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3 con bilancio di parità: 1 vittoria giallazzurra (5-1 nella B 2013/14), 1 pareggio (1-1 nella B 2008/09) e 1 successo toscano (2-0 nella B 2010/11). Amaranto sempre in gol nei 270’ presi in esame, 4 reti complessive.



C’è pero da dire che, per ora, il Livorno ha una delle difese più perforate: 13 le reti subite dai toscani, peggio hanno fatto solo Pescara, Spezia e Juve Stabia, che però hanno una gara in più. Breda dovrà lavorare inoltre sulla concentrazione dei suoi ragazzi visto che il Livorno è la squadra cadetta più sprecona nelle riprese rispetto ai risultati del 45’: -5 il saldo negativo amaranto.