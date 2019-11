Stasera Floriano Omoboni in onda con il suo Fim Powerboat

Fuori provincia - E' in onda FIM POWERBOAT, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica, tutto dedicato alle gare della stagione 2019 della Motonautica. La FIM (Federazione Italiana Motonautica) e’una delle poche federazione sportive che fa vedere su tutte le piattaforme televisive, le gare della stagione delle varie categorie federali,che sono ben 10 discipline tra le diverse anime della Fim.

La Fim e’una delle federazioni sportive non olimpiche che ha dato piu’allori e riconoscimenti allo sport italiano a livello mondiale, ogni anno il 60\70%dei titoli assegnati nelle varie categorie sono vinti dai piloti italiani ed il 50\60% delle gare disputate a livello mondiale si corrono in Italia.



La puntata di FIM POWERBOAT di questa settimana è’ dedicata al Campionato Italiano Offshore da Como, la quarta ed tappa della stagione dopo San Felice Circeo, Cariati, Marina di Ragusa e la centomiglia del Lario, gara che quest’ anno è’ arrivata alla 70 edizione. A Como vittoria franco/italiana con la vittoria dell’ equipaggio misto composto dal corso Francois Pinelli e la veneziana Caterina Croze primo nella categoria assoluta e nei catamarani, nell’Honda Offshore vittoria di Giovanni Micheli. Il primo passaggio tv e’ in onda su SPORTITALIA,

tv nazionale sportiva importante visibile sul canale 60 dtt,in prima serata, martedì 12/11 h 20,30 e poi a seguire su tutte le tv di sportoutdoor.tv ed un network di 100 tv locali di tutta Italia. Produttore e curatore della trasmissione Floriano Omoboni, ex campione di motonautica e Offshore di classe 1.