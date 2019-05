Stasera Cittadella-Verona anche in chiaro su Rai 3

Fuori provincia - Cittadella-Hellas Verona atto primo. Si alza il sipario sulla finale playoff della Serie BKT con l’andata in programma stasera alle 21 al Tombolato tra le due compagini venete che si sfideranno al meglio dei 180 minuti con l’obiettivo di raggiungere Brescia e Lecce in Serie A. Un ricco cerimoniale, fatto di bambini, musica e colori, come oramai da “tradizione” per la B, accompagnerà questa finale che verrà trasmessa su Dazn e su Rai 3. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei 180 minuti, sarà l’Hellas Verona, in quanto meglio piazzata in classifica, a staccare il pass promozione.



Per quanto riguarda il match di stasera, i padroni di casa proveranno a mettere sui binari giusti il match per dover evitare una rincorsa come quella di Benevento. Venturato conferma il suo 4-3-1-2 e potrebbe lanciare dal primo minuto Diaw al fianco dell’intoccabile Moncini. Squalificati Branca e Panico, a centrocampo al fianco di Iori ci saranno Proia e Siega con Schenetti tra le linee.Benedetti non è al meglio ma dovrebbe comunque stringere i denti. Aglietti, che da quando è arrivato a Verona ha steccato solo l’esordio, vuole portarsi in vantaggio già nella gara d’andata e per farlo punta sul 4-3-3 col tridente Matos-Di Carmine-Laribi davanti. A centrocampo subito Colombatto per completare un terzetto composto da Henderson e Gustafson.