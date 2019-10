Sportoutdoor parlerà della Spezia nella puntata di Hard Trek

Fuori provincia - Giovedi 31 è in onda la puntata 28 di Hard Trek, la trasmissione televisiva che da 22 anni ogni settimana da aprile a novembre parla di outdoor e sport all’aria aperta. La prima edizione di HARD TREK e’del 1997 e il programma e’una pietra miliare nel mondo outdoor, un programma molto seguito dagli appassionati e sportivi del settore. Hard Trek è in onda su sportoutdoor.tv la multipiattaforma tv\web dedicata allo sport,nautica e turismo, visibile sulle migliori Tv locali italiane,diverse tv nazionali e alcuni paesi internazionali come la Romania, Slovenia e Croazia ed a Novembre anche nella tv svizzera italiana, oltre che web e social.



La puntata di Hard Trek di questa settimana è’ dedicata al Workshop Leisure

re Active, che si è tenuto alla Spezia a metà ottobre con buyers da tutto il mondo per scoprire le bellezze della Spezia e del Golfo dei Poeti, con il suo bellissimo entroterra della Val di Vara e Ricco’ del Golfo, la Lunigiana con Aulla e Fivizzano, Portovenere e le Cinque Terre.

Il primo passaggio tv e’ in onda su Sportitalia, tv nazionale sportiva importante visibile sul canale 60 dtt,in prima serata, giovedì 31 alle 19. e poi a seguire su tutte le tv di sportoutdoor.tv ed un network di 100 tv locali di tutta Italia Produttore e curatore della trasmissione lo spezzino Floriano Omoboni, ex campione di offshore classe 1, con il commento dell’assessore al turimo del comune di Spezia Paolo Asti.