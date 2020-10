Sportivi professionisti, ecco come fare domanda per la cassa in deroga

Fuori provincia - Inps ricorda che il messaggio 21 agosto 2020, n.3137 ha fornito istruzioni in merito alle modalità di presentazione, tramite l’apposito applicativo, delle domande di trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.



Con il messaggio 28 ottobre 2020, n. 3959 l’Istituto comunica di aver aggiornato l’applicativo, introducendo la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro in ordine alla retribuzione contrattuale lorda, percepita dai singoli lavoratori (valorizzati come impiegati) per i quali si presenta domanda nella stagione sportiva 2019-2020.



Le associazioni sportive che hanno già presentato la domanda all’INPS, non devono presentarne una nuova, ma dovranno integrare la domanda già presentata inviando la dichiarazione di responsabilità all’indirizzo PEC della struttura INPS territorialmente competente.