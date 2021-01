Sport, un nuovo dpcm per tornare a novembre

In corso una discussione per tornare alle misure che prevedevano che gli sport fossero regolati in base alle fasce e non era ancora scattato lo stop a livello nazionale di palestre e piscine.

Fuori provincia - Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio è in elaborazione. E fra le altre cose conterrà modifiche anche sugli sport. Il ministro Vincenzo Spadafora sta lavorando per consentire che nelle aree gialle si possa tornare ad allenarsi in forma individuale anche a calcio, basket e negli altri sport di squadra. Il ministro vorrebbe tornare alla situazione precedente al Dpcm del 4 novembre, quando gli sport erano regolati in base alle fasce e non era ancora scattato lo stop a livello nazionale di palestre e piscine. Ma non sarà facile superare le perplessità dei ministri rigoristi, Speranza, Boccia e Franceschini.